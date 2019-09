Lauren (20) geeft feestje in de Brielmeersen, met dank aan Red Bull Anthony Statius

28 september 2019

13u19 0 Deinze Lauren Martens (20) uit Deinze heeft vrijdagavond haar eigen festival cadeau gekregen van energiedrankenproducent Red Bull. Het meisje won eind vorig jaar een fotowedstrijd en als beloning mocht ze 100 vrienden uitnodigen voor een knalfeestje in de Brielmeersen. “Iedereen vroeg wanneer de volgende editie was”, zegt Lauren.

Een foto op Instagram kan leuke gevolgen hebben. Vraag maar aan Lauren Martens, een jonge studente uit Deinze. Zij vereeuwigde vorig jaar haar favoriete festivalmoment op Instagram, tagde daarin Red Bull Big Bob - de forse event car van Red Bull - en werd uit 500 inzendingen als winnares gekozen. Het leverde haar een eigen festival op in de Brielmeersen.

“De foto die ik heb ingestuurd werd in augustus vorig jaar genomen op het festival Zeverrock in Zevergem”, vertelt Lauren. “Het was een verschrikkelijk warme dag en om wat af te koelen op de camping hebben we met een groepje vrienden een opblaasbaar zwembadje gevuld door met een koelbox over en weer te lopen. Op de foto zie je mij chillen in het zwembad met mijn beste vriendin Bodien. Gewoon een leuk, spontaan moment in de zomer. Ik had Red Bull Big Bob al eens zien op de 80 cent-fuif van de VEK in Gent en ik wist dat er een fotowedstrijd liep. Ik dacht, ik waag mijn kans, maar ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. Echt fantastisch!”

Lauren verzamelde vrijdagavond 100 vrienden in de Brielmeersen en bouwde er een stevig feestje. Red Bull zorgde voor stevige beats en lekker eten. “Ik vond het echt supertof,” zegt Lauren. “Iedereen heeft zich rot geamuseerd en alles was tot in de puntjes geregeld. Ik heb een hele avond niets anders dan lachende gezichten gezien. En maar dansen! Iedereen vroeg wanneer de volgende editie was.”