Lara maakt viergeslacht compleet Anthony Statius

02 januari 2020

08u38 0 Deinze Met Lara Vandermeeren is Deinze een viergeslacht rijker. Het dochtertje van Jessica Van Keirsbilck (39) en Dieter Vandermeeren werd geboren op 4 oktober 2019. Overgrootmoeder Jeanine Bijtebier (82) en grootmoeder Claudine De Cock (59) maken het viergeslacht compleet.

“Ik kon mij geen betere bevalling wensen”, zegt Jessica. “Volgens de gynaecoloog is Lara een natuurtalent. Het moet in de genen zitten, want toen mijn mama van mij moest bevallen, verliep het ook zo vlotjes. Mijn uitgerekende datum was woensdag 2 oktober, maar Lara besloot om nog iets langer gezellig in de buik te blijven zitten. Donderdagnacht mochten we haar na een bevalling van amper twee uur voor altijd in onze armen sluiten. Dit viergeslacht maakt de geboorte van Lara extra speciaal. We zijn alle vier afkomstig van Astene, maar mijn mama en ik wonen momenteel enkele huizen van elkaar in de Izegemstraat in Zeveren. Meme Jeanine woont nu in de Tolpoortstraat in Deinze.”