Lara, de dochter van ex-voetballer Fangio Buyse, is kandidate Miss België 2021: “Ik leer Frans en begrijp Nederlands” Hans Fruyt

02 mei 2020

18u30 9 Deinze Ze begrijpt het Vlaams (of ‘Astens’) van opa José, maar spreekt het amper. Toch is Lara Buyse (16) kandidate Miss België 2021. De dochter van ex-voetballer Fangio Buyse doet modellenwerk en hoopt op een plaats bij de 32 finalistes.

Om Miss België te kunnen worden moet je de Belgische nationaliteit hebben. Lara Buyse werd zestien jaar geleden in Griekenland geboren, bracht een deel van haar jeugd in Cyprus door, maar heeft de nationaliteit van haar papa. Toen SV Waregem eind de jaren negentig uit het profvoetbal verdween vond Fangio Buyse een club in Griekenland. Daar leerde hij zijn vrouw, een Servische handbalspeelster, kennen. Lara is hun enige dochter. Tegen het gala van Miss België zal ze zeventien zijn. Een andere voorwaarde om te mogen deelnemen aan de organisatie van Darline Devos.

Lara woonde zowel in Griekenland als in Cyprus en verblijft nu in Luxemburg. Haar vader, in het seizoen 2018-19 trainer van Olympiakos Nicosia en voordien drie jaar hulptrainer bij Omonia Nicosia, leidde de voorbije maanden Blue Boys Muhlenbach. Sportief ging het niet goed. Toen de competitie in het Groot-Hertogdom door het coronavirus negen matchen voor het einde werd stopgezet stond de neo-eersteklasser laatste. Toch degradeert de club niet, maar na één jaar houdt Fangio Buyse het in Muhlenbach voor bekeken. Hij hoopt ergens anders in West-Europa aan de slag te kunnen.

Dankzij de job van papa in Luxemburg kon ik mijn kandidatuur voor Miss België indienen Lara Buyse

“Dankzij de job van papa in Luxemburg kon ik mijn kandidatuur voor Miss België indienen”, glundert Lara Buyse. “Als de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus er niet anders over beslissen neem ik in juli in Antwerpen deel aan de missendag. Daar worden de 32 finalistes voor Miss België aangeduid. Hopelijk ben ik er bij. Dat zou een hele mooie ervaring zijn. Ik heb al wat modellenwerk achter de rug.”

Bij missverkiezingen stuntelen kandidates wel eens over de tweede landstaal. Lara Buyse spreekt Engels, Grieks, Servisch en leert sedert enkele maanden op school Frans en Luxemburgs. “Ik begrijp de meeste zaken die in het Nederlands worden gezegd, maar de taal zelf spreken is heel moeilijk”, gaat Lara verder. “Op school probeer ik me zo snel mogelijk te bekwamen in het Frans. Ik ga meedoen aan de verkiezing van Miss Luxemburg. Die provinciale wedstrijd is een eerste stap in de richting van de eigenlijke finale.”