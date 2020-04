Langverwachte werken in Krekelstraat starten in mei Anthony Statius

10 april 2020

12u50 4 Deinze De langverwachte heraanleg van de Krekelstraat in Deinze start op maandag 4 mei. “Normaal gezien zouden de werken starten op 20 april, maar door de coronacrisis is er een beetje vertraging”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).

In 2019 hebben de nutsmaatschappijen de elektriciteits- en gasvoorzieningen vernieuwd in de Krekelstraat. Alles is in gereedheid gebracht om te kunnen starten, maar door het coronavirus was de exacte startdatum nog niet bekend. Volgens schepen Bart Van Thuyne gaat de aannemer op maandag 4 mei van start.

Rode fietspaden

“De aannemer start met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater, zodat het afvalwater niet meer geloosd moet worden in de Petegemsebeek”, zegt Van Thuyne. “Nadat ondergronds alles vernieuwd is, wordt de straat heraangelegd. Ook het rioleringswater van Patrijspark, de Achtmeersstraat en Zevenkoten, de zijweg van de Krekelstraat zal aangesloten worden op het rioleringsnet in de Krekelstraat. Hiervoor zijn er rioleringswerken in de Achtmeersstraat noodzakelijk. De nieuwe rijweg zal vijf meter breed zijn en uitgevoerd worden in grijze uitgewassen beton. Aan beide zijden komen veilige, verhoogde fietspaden van anderhalve meter in rode kleur en voetpaden van anderhalve meter in grijze betontegels. Om het verkeer af te remmen komt er een verkeersplateau op de kruispunten met de Ten Rodelaan, Poelstraat, Lentelaan, Patrijspark, Achtmeersstraat en Kerselaarslaan. Het kruispunt met de Regenbooglaan wordt afgesloten voor autoverkeer. De huidige parkeerplaatsen zullen worden ingenomen door de fiets- en voetpaden. In de straat zullen drie parkeerhavens voorzien worden. Aanvullend wordt er in de Poelstraat, Ten Rodelaan en Regenbooglaan ruimte voorzien voor extra parkeerplaatsen.”

De werken starten in de Krekelstraat ter hoogte van de Kerselaarslaan en ze vorderen in de richting van Patrijspark. Een tweede ploeg zal de werken aanvatten vanaf de Kerselaarslaan en werkt naar de Gampelaersdreef toe. In beide straatgedeelten wordt drie tot vier maanden gewerkt. De Krekelstraat tussen de Gaversesteenweg en Patrijspark is geplend na het zomerverlof en in het najaar.