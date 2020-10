Landegemnaar Sam Verheecke (39) is beste maître van het land: “Mooiste compliment van de jury? Dat ik zichtbaar graag doe wat ik doe” Anthony Statius

17u53 3 Deinze Sam Verheecke (39) uit Landegem (Deinze) mag zich de beste maître van het land noemen. Vandaag won hij de finale van de wedstrijd ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2021’ in de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge, de school waar hij zelf lesgeeft. Anna-Maria Bulcke uit Kortemark werd eerste commis. “Een thuismatch winnen samen met een oud-leerlinge, dat maakt deze overwinning nog zoveel mooier”, zegt Sam.

De gastronomische Club Prosper Montagné heeft Sam Verheecke verkozen tot Eerste Maître d’hôtel van België. Samen met zijn commis Anna-Maria Bulcke haalde Sam het van drie andere finalisten. Sam treedt hiermee in de voetsporen van Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden.

“Ik ben even van mijn melk”, zegt Sam net nadat de jury hem uitriep tot ‘beste maître van het land’. “Gedurende de wedstrijd had ik geen zicht op de quotaties van de jury, dus het bleef spannend tot op het einde. Aan de eerste proeven kon ik niets voorbereiden, dus dat was improviseren op het moment zelf. Zo moest ik een lamszadel versnijden en een bestelling voor zes personen opnemen op basis van een lijvige menukaart en een uitdagende wijnkaart. Tijdens de derde proef kreeg ik een lijst van 27 kazen en daarvan kreeg ik er 10 voor mijn neus, die ik moest herkennen en benoemen. Voor de laatste test kon ik mij wel voorbereiden. Zo moest ik een eigen creaties maken van een geflambeerd zaalgerecht. Bij mij was dat eendenlever van Upignac met bieren van Lindemans. Een leuke opdracht waar ik enorm veel tijd heb ingestoken. De voorbije dagen hebben we thuis veel eendenlever gegeten", lacht Sam.

Ik klus af en toe nog bij in de horeca, maar momenteel ben ik zeer gelukkig als docent aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Daarnaast ben ik ook een wijnhandel opgestart in hartje Nevele Sam Verheecke

Wie is Sam Verheecke, de man die zich een jaar lang de beste maître van het land mag noemen? “Al van kindsbeen af wou ik kok worden”, vertelde Sam in een vorig interview met deze krant. “Mijn eerste vraag van de dag was altijd ‘wat eten we vandaag?’ Ik hielp ook mijn moeder, die zeer goed kan koken, mee in de keuken. Mijn opleiding als kok heb ik gevolgd aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en daar heb ik mijn ware passie ontdekt: wijn. Als sommelier heb ik ervaring opgedaan in heel wat horecazaken waaronder D’Hulhaege in Deinze, maar de stiel heb ik geleerd van wijlen Yves Loontjes in wijnrestaurant Othello. Een gezinsleven en een job in de horeca is geen evidente combinatie en daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Zo heb ik jaren als sommelier gewerkt bij Marko en Metro en ondertussen ben ik les beginnen geven. Ik klus af en toe nog bij in de horeca, maar momenteel ben ik zeer gelukkig als docent aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Daarnaast ben ik ook een wijnhandel opgestart in hartje Nevele.”

Onvergetelijke avond bezorgen

De finale vond maandag plaats in Spermalie in Brugge, een thuismatch dus voor Sam. “Dat maakt deze overwinning nog veel mooier. Ook het feit dat mijn oud-leerlinge Anna-Maria de titel van eerste commis binnenhaalde maakt mij fier. Het mooiste compliment kreeg ik van één van de leden van de jury. Hij zei dat ik zichtbaar graag doe wat ik doe en dat is ook zo. Ik wilde eerste maître worden om mezelf uit te dagen, maar vooral om zaalmedewerkers in de kijker te zetten. Zij worden vaak gezien als ‘bordendragers’, maar het is zoveel meer dan dat. Wij creëren beleving door onze gasten — wij zeggen nooit klanten — op hun gemak te doen voelen en door hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Deze liefde voor het vak wil ik overbrengen op mijn leerlingen. Ik blijf sowieso lesgeven. En mocht ik nu een mooie aanbieding krijgen van een toprestaurant? Zeg nooit nooit, maar ik houd te veel van het lesgeven om dat zomaar op te geven.”