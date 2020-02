Landegem krijgt vanaf mei een eigen boerenmarkt Anthony Statius

13 februari 2020

16u59 16 Deinze De stad Deinze organiseert vanaf 1 mei iedere vrijdag een boerenmarkt aan de kerk van Landegem. Lokale boeren kunnen er hun eigen hoeveproducten verkopen aan een eerlijke prijs. Momenteel zijn er al twintig standhouders ingeschreven.

‘Het begint bij ons!’ Met deze slogan wil de adviesraad voor land- en tuinbouw de mensen dichter bij de primaire sector brengen en leren kennismaken met haar eigen hoeveproducten. Om deze producten te promoten en het werk van de producenten een grotere bekendheid te geven, organiseert stad Deinze op vraag van de adviesraad vanaf vrijdag 1 mei een wekelijkse boerenmarkt rond de kerk van Landegem.

Eerlijke prijs

“In Deinze hebben we al een aantal klassieke wekelijkse markten, namelijk in Deinze, Petegem, Hansbeke en Nevele”, zegt schepen Johan Cornelis. “Met een boerenmarkt steunen we de landbouwers om hun eigen hoeveproducten te promoten en te verkopen aan een eerlijke prijs. Het initiatief past bovendien in het duurzaam beleid van de stad. Het principe van de korte keten wordt hier in de praktijk omgezet. We geven de voorkeur aan land- en tuinbouwers uit Deinze die ter plaatse geteelde land- en tuinbouwproducten aanbieden. Alle mogelijke land- en tuinbouwproducten, gaande van eieren, zuivel, groenten, fruit, kruiden en vlees tot bloemen, planten en bomen kunnen aan bod komen.”

Seizoensgebonden

“Deze wekelijkse markt is een initiatief van de adviesraad voor land- en tuinbouw in samenwerking met het stadsbestuur”, vervolgt Johan. “De markt vindt plaats rond de kerk in deelgemeente Landegem om het plattelandskarakter te benadrukken. De locatie is ruim en beschikt over de nodige elektriciteitsvoorziening. In de nabije buurt zijn ook horecazaken aanwezig. Momenteel zijn er meer dan twintig inschrijvingen, waarvan er ruim de helft een vaste waarde zullen zijn en de andere helft meer seizoensgebonden een standplaats zullen innemen.”

Meer info via de Dienst Omgeving: 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be.