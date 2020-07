Lambroekstraat een dag afgesloten Anthony Statius

08 juli 2020

14u06 0 Deinze De Lambroekstraat in Deinze wordt vrijdag gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Op vrijdag 10 juli wordt de Lambroekstraat in deelgemeente Hansbeke gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. In opdracht van Elia worden werken uitgevoerd aan het hoogspanningsnet. Er is een wegomlegging via Merendreestraat en Wagenslag.