Lam Gods voor kinderen in bib Landegem Anthony Statius

02 maart 2020

13u23 0 Deinze Patrick Bernauw komt op woensdag 4 maart vertellen over het Lam Gods en het verdwenen paneel van De Rechtvaardige Rechters. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Landegem en is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar.

In 1934 werd uit de Sint-Baafskathedraal van Gent het paneel De Rechtvaardige Rechters gestolen. Op zijn sterfbed verklaarde Arsène Goedertier uit Wetteren dat hij de enige man ter wereld was die wist waar het kunstwerk zich bevond en bij hem thuis werden ook heel wat aanwijzingen gevonden naar de bergplaats. Toch zijn ontelbaar veel speurders er tot nu toe niet in geslaagd het paneel terug te vinden.

Patrick Bernauw publiceerde begin jaren negentig een aantal boeken over het mysterie, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Hij doet ook al zijn leven lang onderzoek naar de het verdwenen paneel en in 1992 verscheen de jeugdroman De Rechtvaardige Rechters. Hij vertelt voor kinderen vanaf 10 jaar het ware verhaal achter de roof en heeft het ook over de heel speciale ontdekking die hij deed.

De toegangsprijs bedraagt 2 euro en inschrijven kan via bibliotheeklandegem@deinze.be of 09/321.92.70.