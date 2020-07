Laatstejaars VTI halen diploma af via drive-in Anthony Statius

02 juli 2020

19u10 2 Deinze De laatstejaars van VTI Deinze mochten donderdagavond voor een keer met de auto de speelplaats oprijden. Om allemaal op coronaveilige afstand van elkaar te blijven, waren de leerlingen en hun ouders welkom op een drive-inproclamatie, compleet met groot scherm.

Met 130 waren ze, de laatstejaars van VTI Deinze die donderdagavond letterlijk hun toekomst tegemoet reden. Samen met hun ouders, broers en zussen werden ze door directeur Sam Heyerick en de leerkrachten uitgenodigd om met de auto naar school te komen. Op de grote speelplaats stonden ze zij aan zij, met de neus naar een groot videoscherm gericht.

“Met deze drive-inproclamatie willen we zo goed mogelijk rekening houden met de coronamaatregelen”, zegt directeur Sam Heyerick. “Iedere wagen is een kleine bubbel en wanneer de leerlingen per klas om hun diploma naar voor komen, zijn ze verplicht om een mondmasker te dragen. Om er wat schwung in te steken, hebben we enkele bekende Vlamingen een videoboodschap laten inspreken. Zo kregen we sporthelden zoals Johan Museeuw, Oliver Naessen en Ruud Vormer, artiesten zoals Han Solo en DJ Yolotanker en politici zoals Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en de Deinse burgemeester Jan Vermeulen voor de camera. Achteraf kregen alle leerlingen een goodiebag mee naar huis, waarmee ze later nog een receptie in eigen bubbel kunnen houden.”