Laatste lessen op ‘Grammeneschoolke’: dorp neemt na 110 jaar afscheid Wijkschooltjes Grammene en Gottem smelten op 1 september samen tot De Kerselaar Anthony Statius

21 juni 2019

20u58 2 Deinze De Grammenaars hebben vrijdag afscheid genomen van het wijkschooltje in de Grijsbulckstraat. Leerlingen, oud-leerlingen, ouders en leerkrachten kwamen er kijken naar oude klasfoto’s om mooie herinneringen ophalen. ‘Grammeneschooltje’ smelt vanaf 1 september samen met het vernieuwde schooltje van Gottem onder de nieuwe naam De Kerselaar.

‘Grammeneschoolke’ was de voorbije 110 jaar een begrip in het dorp. In 1908 werden in het centrum van het dorp door de Congregatie van de Zusters Maricolen in Deinze een klooster en een vrije gesubsidieerde gemengde basisschool opgericht. De opvoeding van de kinderen gebeurde door zusters tot in het jaar 1968. Daarna werd het onderwijs aan lekenpersoneel toevertrouwd, maar de onderwijsinstelling bleef in handen van de Zusters Maricolen. In 1974 werd de lagere school afgeschaft en tot op de dag van vandaag kende de school een goedwerkende peuter- en kleuterwerking. Dit schooljaar waren er 48 kindjes ingeschreven.

Foto’s uit oude doos

Vrijdagavond namen de inwoners van Grammene afscheid van het schooltje. Dit gebeurde tijdens het traditionele frietjesfeest, dat ieder jaar het begin van Grammene-kermis inluidt. Er werden in de klassen en op de speelplaats foto’s uit de oude doos opgehangen en ex-leerlingen en leerkrachten kwamen er herinneringen ophalen. Volgende week sluit de schoolpoort in de Grijsbulckstraat voorgoed.

“Onze peuter- en kleuterafdeling verhuist naar het naburige dorp Gottem 2,5 kilometer verderop”, zegt directrice Inneke De Regge. “De twee gebouwen in Grammene zijn verouderd en dringend aan renovatie toe. De vzw Katholieke Scholen Regio Deinze heeft beslist om enkele te investeren in het schooltje in Gottem en daarom verhuist de afdeling van Grammene deze zomer naar de Ardense Jagersstraat. De twee wijkschooltjes smelten vanaf volgend schooljaar samen tot VBS De Kerselaar. De gebouwen in Grammene werd ondertussen verkocht. Het gebouw achteraan zal worden omgevormd tot een privéwoning, over het gebouw aan de straatkant zijn er nog geen plannen bekend.”

Boomgaard

“Enerzijds zullen we het schooltje in Grammene missen, maar anderzijds kijken we uit naar de vernieuwde locatie in Gottem. Het oude schoolgebouw werd vervangen door een nieuwbouw en dit werd deze week opgeleverd. In de nieuwbouw komen twee kleuterklassen met daarboven telkens een tussenverdieping. Daarbovenop komen twee klaslokalen voor de lagere school. Verder komt er ook een nieuw sanitair blok en de oorspronkelijke refter wordt omgevormd tot klaslokalen voor de peuters en de eerste kleuterklas, die tot nu in Grammene zaten. In Gottem beschikken we sinds enkele maanden over een publieke, groene ruimte met een boomgaard en een arena waar we buiten les kunnen geven.”