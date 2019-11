Laatste kans om in te schrijven voor de Deinse kerstmarkt Anthony Statius

11 november 2019

10u24 0 Deinze De stad Deinze doet een laatste oproep naar handelaars en verenigingen die een kraam willen uitbaten tijdens de kerstmarkt. Deze is voor de eerste keer verspreid over twee weekends. Inschrijven kan nog tot dinsdag 12 november via www.deinze.be/kerstmarkt.

Er zijn reeds tal van inschrijvingen van handelaars en verenigingen die een kerstchalet willen uitbaten tijdens de kerstmarkt op 14 en 15 of op 21 en 22 december, maar nog niet voldoende. Daarom doet de stad nog een laatste oproep.

Tijdens de eindejaarsperiode wordt de Markt van Deinze voor de 29ste maal omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. Dit keer gaat men voor twee weekends. Er zijn opnieuw veertig houten chalets met stopcontact beschikbaar. Verenigingen kunnen een stand uitbaten voor één weekend naar keuze en handelaars kunnen intekenen voor één of voor beide weekends. De huurprijs van de houten chalets bedraagt 180 euro per weekend voor standen met uitsluitend kerstartikelen. Wie naast kerstartikelen ook andere waren aanbiedt, betaalt 200 euro per weekend. Standen die eten en drank aanbieden betalen 250 euro per weekend. De kerstmarkt is op zaterdag geopend van 14 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 21 uur.