Laatste kans om deel te nemen aan fotozoektocht K&T Sint-Hubert Anthony Statius

21 augustus 2020

09u44 0 Deinze De fiets- en wandelzoektocht Me and my koeketien van Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert loopt nog tot eind volgende week. Met dit initiatief wil men de lokale middenstand van Deinze steunen.

Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert uit Petegem organiseert deze vakantie een fiets- en wandelzoektocht om de lokale middenstand te steunen. “Het thema van onze wandel- en fietszoektocht is Me and my koeketien”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Om de lokale economie te steunen werd de route van de fotozoektocht uitgestippeld in het centrum van Deinze langsheen verschillende handelaars en winkels. De zoektocht loopt nog tot en met 31 augustus en starten kan bij Brasserie BrunO. We bieden een prijzenpakket aan van ruim 1.000 euro, waaronder twee luchtballonvaarten.”

Deelnemen kost 5 euro per persoon en de deelnameformulieren zijn af te halen bij Interieur Van Kerkhove in het Driespoort shoppingcenter. De prijsuitreiking vindt plaats in september.