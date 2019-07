Laagvlieger passeert de lens aan 160 km/u in zone 70 Jeroen Desmecht

30 juli 2019

22u19 6 Deinze De lokale politie betrapte bij een controle in Deinze een laagvlieger die meer dan tweemaal de toegelaten snelheid reed. De bestuurder passeerde de lens aan een snelheid van maar liefst 160 kilometer per uur in een zone 70.

De controle vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. In totaal controleerde de politie 171 bestuurders op snelheid. Een derde van hen, in totaal 56 voertuigen, reed te snel. Uitschieter was een laagvlieger die op de Tieltsesteenweg in Deinze (een zone 70) maar liefst 160 kilometer per uur reed. Ook in de Vosselarestraat maakte een bestuurder het bont voor de lens: daar werd een snelheid van 81 kilometer per uur gemeten waar 50 kilometer per uur is toegestaan.