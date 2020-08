Kyoko zorgt voor jazz op jarDeins Anthony Statius

08 augustus 2020

09u59 0 Deinze Zangeres Kyoko Baertsoen zorgt vanavond (zaterdag) voor lokaal talent op de cultuurreeks jarDeins aan het Leietheater in Deinze. De ex-frontvrouw van Hooverphonic woont al een tijdje in Deinze.

Wie nog een activiteit zoekt vanavond, kan terecht in de voortuin van het cultuurcentrum Leietheater in Deinze. Na optredens van onder andere Brihang en Sioen is het de beurt aan de Deinse zangeres Kyoko om het publiek van de cultuurreeks jarDeins te entertainen.

In een vorig leven was een jonge Kyoko Baertsoen eventjes de frontvrouw van Hooverphonic. Daarna stond ze jarenlang op de planken met de triphopband Lunascape. Het voorbije decennium was de Deinse zangeres vooral mama van haar zoontje Luka, maar muziek blijft echter een grote passie en samen met pianist Karel Van Marcke brengt Kyoko verrassende jazz die voor iedereen toegankelijk is. Zowel klassiekers als hedendaagse nummers krijgen door Karel en Kyoko een aparte, jazz-geïnspireerde toets. In hun repertoire kan je ‘Summertime’ van Ella Fitzgerald terugvinden, Jacques Brel, maar net zo goed hedendaagse nummers van Coldplay, Adèle en Hooverphonic. Ze brengen daarnaast ook eigen werk met een filmische ondertoon.

Het optreden start om 20.30 uur en tickets kan je bestellen via deze link.