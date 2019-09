Kwetsbare jongeren mogen dagje ravotten bij Teamadventure Anthony Statius

11 september 2019

17u39 1 Deinze Enkele kwetsbare jongeren uit Deinze hebben op woensdagnamiddag gratis kunnen genieten van avontuurlijke spelletjes bij Teamadventure in de Brielmeersen. Dit project kwam tot stand met de opbrengst van de eerste Versele-Laga Adventure Run en ook Sociaal Huis Deinze sprong mee op de kar. “Een mooi initiatief dat we graag willen verder zetten”, zegt Daan Boydens van Teamadventure.

Begin juni organiseerden Teamadventure en Versele-Lage de eerste editie van de Versele-Laga Adventure Run en met driehonderd deelnemers was deze zeker geslaagd. Voor deze obstakelrun werd ook een derde partner betrokken, namelijk het Sociaal Huis Deinze. “We wilden de opbrengst van ons evenement koppelen aan een sociaal doel”, zegt Daan Boydens. “Zo wilden we kwetsbare jongeren tussen 8 en 12 jaar uit Deinze de kans geven om van het programma van Teamadventure te genieten. Dankzij het Sociaal Huis konden we de beoogde doelgroep bereiken en zo werd een zestigtal gezinnen aangeschreven.”

De oproep ging niet onopgemerkt voorbij. Woensdagnamiddag kwam een groepje jongeren lasershooten en zich uitleven op het hindernissenparcours. “In totaal waren er 25 inschrijvingen, maar door het slechte weer haakten er enkelen af. De meeste kindjes kenden elkaar niet, maar dat liep al snel los. Ook voor onze monitoren was het een leuke namiddag. De verbazing en het enthousiasme van deze jongeren is vaak nog een pak groter, want ze hebben niet altijd de mogelijkheid om aan dergelijke evenementen deel te nemen. Deze namiddag was een test en die is zeker voor herhaling vatbaar.”

Ook bij Versele-Laga is men positief over de samenwerking. “Volgend jaar komt ze sowieso een tweede Adventure Run en ook deze zouden graag koppelen aan een goed doel”, zegt Ellen Toye.