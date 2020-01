KVLV Vinkt steunt DVC Heilig Hart Anthony Statius

24 januari 2020

09u36 0 Deinze De dames van KVLV Vinkt hebben de opbrengst van hun actie Zoetjes for life geschonken aan het DVC Heilg Hart. Op donderdag 23 januari kwamen ze op bezoek met een cheque van 2.100 euro.

Op 1 december organiseerden de dames van KVLV Vinkt de actie Zoetjes for life, waarbij de oude jongensschool van Vinkt werd omgetoverd tot een grote tearoom. bezoekers konden er kiezen uit een ruim aanbod aan wafels, pannenkoeken, zelfgemaakte taarten en desserten. Deze actie bracht 2.100 euro in het laatje en dit werd geschonken aan het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne.

De leden van KVLV Vinkt kregen donderdagavond een rondleiding in het dienstverleningscentrum, waar 400 zorgvragers met een beperking worden verzorgd.