KVLV Petegem wordt Ferm en deelt deurmatten uit Anthony Statius

25 januari 2020

11u09 4 Deinze KVLV Petegem heet voortaan Ferm Petegem en om dit te vieren deelde het bestuur zaterdagvoormiddag deurmatten uit aan al hun leden.

De vrouwenvereniging KVLV is na een halve eeuw van naam veranderd. Alle lokale afdelingen heten voortaan Ferm en in Petegem zetten de dames deze naamsverandering kracht bij met het uitdelen van cadeautjes. Alle leden, dat zijn er ondertussen 188, kregen zaterdagvoormiddag een deurmat met de nieuwe naam.

“Onze bestuursploeg telt 25 leden en wij organiseren het hele jaar door leuke activiteiten", zeggen Christel en Carine Herman, twee zussen die samen het voorzitterschap delen sinds 2013. “De eerstkomende activiteit die op het programma staat is een bezoek aan het Leietheater op dinsdag 28 januari. Op 4 februari is er een gezellig samenzijn voor alleenstaanden en op 11 februari gaan we samen een opname van Blokken bijwonen. Verder doen we ook sportactiviteiten en uitstapjes met kinderen. Alle vrouwen die lid willen worden van onze ferme groep, zijn welkom.”

Mer info via www.kvlvpetegem.be.