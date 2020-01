KVLV Astene zet jubileumjaar in met ontbijt Anthony Statius

12 januari 2020

09u06 0 Deinze KVLV Astene bestaat 100 jaar en dit moet gevierd worden. Het vernieuwd bestuur start haar jubileumjaar met een ontbijt op 2 februari in zaal Ter Leie.

Begin vorig jaar beloofde het vernieuwd bestuur van KVLV Astene om meer schwung in het dorp te brengen. Op dit elan wil men ook in 2020 verder werken. De vereniging bestaat immers 100 jaar en om dit te vieren hebben de verenigingen heel wat in petto.

“We schieten het jaar in gang met een ontbijt op 2 februari om 9 uur in zaal Ter Leie”, zegt Marleen Bolangier. “In april is er een receptie voor alle leden en genodigden, die vloeiend zal overgaan in een retrobal. In oktober organiseren we een ‘moorTdinee’, waar we tussen het vijfgangenmenu een moord helpen oplossen. Ondertussen hebben we nog onze reguliere werking met zumbalessen, bloemen maken, tenen lezen, Italiaans koken en onze weggeefkast.”

Meer info en inschrijvingen via kvlvastene@gmail.com of 0478/18.55.92.