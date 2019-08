KVLV Astene organiseert EHBO-lessen Anthony Statius

26 augustus 2019

11u36 0 Deinze De vrouwen van KVLV Astene organiseren samen met de gezinsbond en OKRA op donderdag 19 en vrijdag 20 september een EHBO-les in Ter Leie. De sessies worden gegeven door Danny Raemdonck.

De EHBO-lessen bestaan uit een half uur theorie en daarna worden de deelnemers opgesplitst in twee groepen om zoveel mogelijk en individueel technieken te oefenen op de meegebrachte poppen. Ook AED komt aan de beurt. Men heeft het over hoe je moet reageren in situaties met bloedneuzen, verstuikingen en breuken en je leert er reanimeren.

De les op donderdag 19 september vindt plaats van 19.30 tot 22 uur en de sessie op vrijdag 20 september van 13.30 tot 15.30 uur. Leden van KVLV, de Gezinsbond of OKRA betalen 5 euro, andere geïnteresseerden betalen 7 euro. Betalen gebeurt ter plekke of via de KVLV-activiteitenkaart. Inschrijven kan tot 12 september via 0478/18.55.92 of via kvlvastene@gmail.com.