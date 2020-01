Kunstveiling Leerne Kermis brengt 1.200 euro op voor vzw Canisha Anthony Statius

09u43 0 Deinze Het feestcomité van Leerne Kermis heeft 1.200 euro geschonken aan de vzw Canisha, de vereniging die assistentiehonden opleidt. De cheque werd zaterdag overhandigd tijdens de nieuwjaarsreceptie in het trainingscentrum van vzw Canisha in Astene.

De vzw Canisha traint jaarlijks een vijftal assistentiehonden en sinds 2017 doen ze dit vanuit een loods in de Gampelaeredreef 2 in Astene. Een hond opleiden kost 25.000 euro en aangezien de vereniging de dieren gratis schenkt aan de mensen die ze nodig hebben, is men afhankelijk van gastgezinnen en fondsenwerving.

Het feestcomité van Leerne kermis deed alvast een aardige duit in het zakje. Tijdens de jaarlijkse festiviteiten in augustus organiseerde het comité een kunstveiling en de opbrengst hiervan gaat integraal naar Canisha. Kurt Hoerée kwam zaterdag een cheque van 1.200 euro afgeven tijdens de nieuwjaarsreceptie in het trainingscentrum in Astene.

Info: www.canisha.be en www.facebook.com/Canishavzwassistentiehonden.