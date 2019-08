Kunstroute door Nevele-centrum Anthony Statius

30 augustus 2019

13u39 0 Deinze Tijdens het weekend van de culinaire markt Hapje Tapje kan je in het centrum van Nevele ook een kunstroute volgen met Meetjeslandse Meesters in de hoofdrol. De route passeert langs het gemeentehuis, zaal Novy en Atelier Suzy.

De kunstroute Meetjeslandse Meesters is een samenwerking met Comeet. In Nevele passeert de route langs drie locaties. In Atelier Suzy kan je op zaterdag en zondag terecht van 10 tot 16 uur. De cursisten van Suzanne Arteel kozen elk een Meetjeslandse kunstenaar als inspiratiebron. Het doel was om een foto te zoeken waarvan het onderwerp in eenzelfde lijn lag als de onderwerpen van de werken van hun kunstenaar.

In het gemeentehuis van Nevele is iedereen op zaterdag welkom van 16 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 17 uur voor een tentoonstelling met enkele werken van Meetjeslandse Meesters zoals Jan Burssens, Joe Van Rossem, Hugo De Clercq, Frans Labath en Antoon Catrie uit de collectie van mudel. Daarnaast is er een tentoonstelling van heemkring Het Land van Nevele met aandacht voor enkele Meetjeslandse Meesters: Theodoor Janssens en zijn opvolger Felix Beryngier uit Nevele. Tenslotte zijn er in zaal Novy werken van cursisten en docenten van de Vrije academie De Kunstgreep te zien.