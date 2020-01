Kunstmarkt Carré d’Art verhuist naar KADE Podiumkunsten Anthony Statius

21 januari 2020

10u57 0 Deinze Om te voorkomen dat de kunstmarkt Carré d’Art opnieuw in het water valt, verhuizen de festiviteiten van de Markt van Deinze naar KADE Podiumkusten. De datum zondag 2 februari blijft ongewijzigd.

Deinze Winkelstad organiseert op zondag 2 februari van 11 tot 17 uur in samenwerking met een aantal handelaars en partners de kunstmarkt Carré d’Art.

“De eerste editie van de kunstmarkt had normaal gezien moeten plaatsvinden op zondag 6 oktober 2019 op de Markt, maar hij moest op de valreep worden afgelast wegens het slechte weer", zegt schepen van lokale economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Om te voorkomen dat slechte weersomstandigheden opnieuw roet in het eten zullen gooien, wordt de kunstmarkt verplaatst naar KADE Podiumkunsten in Kalkhofstraat 25 in Deinze.”

“De sfeervolle kunstmarkt wordt een sterk thematisch evenement voor jong en oud”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Kunstenaars, circusartiesten, een klankenkabinet, karikaturisten, muzikanten, bands, food- en drinktrucks en Radio Tequila live zullen deels buiten en deels binnen in KADE aanwezig zijn. Dankzij de verschillende partners zoals Belcoprint, CreaLief, KADE, Platvvorm en Farm komt er een gedifferentieerd aanbod rond kunst en cultuur, inclusief workshops en ateliers. De toegang is gratis.”

