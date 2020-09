Kunstleerkrachten ontvangen leerlingen KADE Beeldende Kunsten vanop een sokkel Anthony Statius

02 september 2020

14u27 0 Deinze De leerlingen van KADE Beeldende Kunsten in Deinze werden op de eerste schooldag op een originele manier verwelkomd. De leerkrachten ontvingen hun kinderen vanop een versierde betonnen sokkel in de voortuin van de kunstacademie in de Guido Gezellelaan.

Voor de eerste schooldag van het schooljaar op KADE Beeldende Kunsten zorgde uitzwaaiend directeur William Ploegaert woensdagmiddag voor een originele ontvangst.

“We starten onder code geel, dus dat betekent dat de toegang van de academie niet toegestaan is aan de ouders”, zegt William. “Het is dus niet mogelijk om de kinderen en de ouders de weg te wijzen naar de verschillende leeftijdsgroepen. Om er toch voor te zorgen dat elk kind - en dan vooral de nieuwkomers - zijn weg vindt naar de juiste juf bedachten we een ludieke oplossing. Vooraleer ze naar hun klas gaan verzamelen de leerlingen rond één van de zes betonnen sokkels in de voortuin. Daarop stonden de juffen om hun leerlingen te verwelkomen. In totaal zijn er 300 leerlingen ingeschreven en zij zullen allemaal op deze manier ontvangen worden.”