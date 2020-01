Kunstenaars gezocht voor expositie in het Stadsbos Anthony Statius

02 januari 2020

08u56 0 Deinze Voor het project Kunst in het Bos is men op zoek naar beeldende kunstenaars uit Deinze en omstreken. Zij krijgen de kans om tijdens het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 oktober hun creaties te exposeren in het Stadsbos in Astene.

Kunst in het Bos is een openluchttentoonstelling, waarbij bezoekers tijdens een wandeling van ongeveer drie kilometer langs bestaande paden de creaties van verschillende kunstenaars kunnen ontdekken. Het Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze is hiervoor op zoek naar lokale creatievelingen.

“Alle werken dienen een relatie te hebben met de natuurlijke omgeving en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijk materiaal”, zegt Wim Bracke. “De geëxposeerde werken staan op het openbare domein dat vrij toegankelijk is. Na het weekend van de expositie worden ze door de kunstenaars of in overleg verwijderd. Alles gebeurt kosteloos en op vrijwillige basis. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich aanmelden voor dit project en zij zullen begin maart 2020 worden uitgenodigd voor een wandeling langs het traject.”

‘Kunst in het Bos’ is een organisatie van het Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze in samenwerking met Kade, de kunstacademie van Deinze, met medewerking van het stadsbestuur Deinze en van het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer info over het stadsbos vind je via www.facebook.com/stadsbosDeinze.