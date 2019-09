Kunstenaar Jesse Van Gompel vereeuwigt overleden acteur Fernand Neerman in schilderij: “Het moeilijkste werk dat ik ooit gemaakt hebt” Anthony Statius

26 september 2019

18u17 0 Deinze ‘Azuu een schuune kruune’. Niemand kon deze onsterfelijke zin uit Het gezin Van Paemel zo mooi uitspreken als Fernand Neerman, de geliefde acteur/regisseur uit Merendree die zondag plots overleed. Als hommage maakte kunstenaar J esse Van Gompel, die samen met Fernand op de toneelplanken stond, een schilderij met deze uitspraak als titel. Het kunstwerk staat vanaf donderdagavond samen met een gedicht van Gilles Lavent, die ook meespeelt in het theaterstuk, en een rouwregister in de foyer van CC Leietheater.

Zondagochtend overleed Fernand Neerman op 70-jarige leeftijd na hartfalen. De avond ervoor stond hij nog met Het gezin van Paemel op de planken van CC Leietheater, waarin hij de rol van ‘de facteur’ vertolkte. Ondanks het overlijden van Fernand ging de voorstelling op zondagvoormiddag gewoon door, als eerbetoon.

“We hebben het droeve nieuws rond 9.30 uur vernomen en om 11 uur moesten we het podium op”, zegt kunstenaar Jesse Van Gompel, die Desiree Van Paemel speelt. “Alle emoties, vooral de onmacht, woede en verslagenheid, waren zo echt en dat voelde je ook in de zaal. Het was de meest intense opvoering tot dan toe. Fernand was gepassioneerd door kunst en zijn laatste woorden tegen mij waren dat we nog veel over kunst zouden kunnen babbelen. Een dag na het overlijden ben ik aan het schilderij begonnen. Ik ging sowieso een reeks schilderijen maken rond de cast van Het gezin Van Paemel, maar deze week heb ik enkel aan dat van Fernand gewerkt.”

Op het schilderij staat een scène afgebeeld waarbij Fernand als postbode de bloemenkrans voor Desiree Van Paemel komt brengen. Desiree is uitgerekend het personage dat wordt gespeeld door Jesse. “Vreemd hoe het lot verdraaid wordt”, zegt Jesse. “In het stuk komt Fernand een bloemenkrans voor mij brengen en nu loopt hij er zelf mee weg. Op de achtergrond staat Fernand ook nog eens als een kleiner silhouet afgebeeld, een verwijzing naar hoe hij toch bij ons blijft en verder leeft in het verhaal. Het geeft zo’n dubbel gevoel allemaal; dit was een van de moeilijkste werken die ik ooit gemaakt heb. De bloemen op de krans zijn gemaakt van geometrische figuren, een knipoog naar die andere passie van Fernand. De titel van het werk is ‘Azuu een schuune kruune’, een uitspraak die Fernand zo mooi kon zeggen en die al van in het begin de slagzin binnen onze cast geworden is. Het schilderij wordt donderdagavond, net vooraleer Het gezin Van Paemel wordt gespeeld, onthuld in de foyer van CC Leietheater. De andere schilderijen van de reeks worden in het weekend van 4, 5 en 6 oktober tentoongesteld.”

Niet alleen Jesse, maar ook Gilles Lavent, die Kamiel Van Paemel (de broer van Desiree) speelt in het stuk, brengt een artistieke hulde aan Fernand. Gilles schreef een gedicht, dat naast het schilderij van Jesse te zien zal zijn in de foyer van CC Leietheater. Vanaf donderdagavond ligt er ook een rouwregister. De afscheidsplechtigheid van Fernand vindt vrijdagochtend om 9 uur plaats in het crematorium Westlede in Lochristi.

Het gedicht van Gilles Lavent:

Met al jouw vrede wachtte jij

achter nieuwe planken

we missen satijnzachte jij

Laat ons je bedanken

voor je vredige aard

de lach op je gezicht

je alleraardige baard

onder het blauwe licht

De parels van ons verdriet

voor het publiek verbeten

maar Roberto twijfel niet

of we je ooit vergeten