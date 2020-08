KunstAcademies starten schooljaar in bubbels Anthony Statius

23 augustus 2020

09u03 3 Deinze Het deeltijds kunstonderwijs in Deinze gaat opnieuw van start vanaf dinsdag 1 september. In KADE Beeldende Kunsten wordt er gewerkt in twee grote bubbels voor volwassenen en kinderen en ook KADE Podiumkunsten zal de nodige coronamaatregelen treffen.

De KunstAcademies van Deinze, KADE Beeldende Kunsten en KADE Podiumkunsten, zijn klaar om opnieuw leerlingen te ontvangen.

“Het aantal besmettingen in Deinze is beperkt en er moeten geen bijkomende beperkingen in het kunstonderwijs opgelegd worden”, zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V). “De preventiemaatregelen die vorig schooljaar werden ontwikkeld op beide sites worden uiteraard aangehouden en waar nodig nog verbeterd. Zo zal KADE Beeldende Kunsten bijvoorbeeld werken in twee grote bubbels voor volwassenen en jongeren, die elk in één deel van het vroegere SASK les kunnen volgen. De schrijnwerkers van de stad hebben daarom enkele bijkomende panelen geplaatst zodat de bubbelwerking gevrijwaard blijft.”

Meer inschrijvingen

“Ook KADE Podiumkunsten zal alles in het werk blijven stellen om veilig les te krijgen met specifieke preventiemaatregelen per discipline”, vervolgt de schepen. “Dansen, een instrument spelen of notenleer volgen, toneel en voordracht, het zijn specifieke domeinen die een bijzondere aanpak zullen krijgen. De lessen in KADE Podiumkunsten starten op dinsdag 1 september en de lessen in KADE Beeldende Kunsten op woensdag 2 september. Vandaag zijn er voor KADE Podiumkunsten meer inschrijvingen dan op hetzelfde moment een jaar geleden. De digitale inschrijvingen voor beeldende kunsten zijn mogelijk vanaf maandag 24 augustus.”

Meer info via www.saskdeinze.be en www.kadepodiumkunsten.be.