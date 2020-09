KSA Petegem verwelkomt leden op coronabestendige startdag Anthony Statius

14 september 2020

08u42 0 Deinze De Deinse jeugdbeweging KSA Petegem organiseert ook dit jaar een startdag. Door de coronamaatregelen zal deze er dit jaar een beetje anders uitzien.

De startdag van KSA Petegem vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september.

“In dat weekend willen we nieuwe leden een warm welkom geven en hen laten kennismaken met onze jeugdbeweging”, zegt Jorben Deunijnck. “Voor de -12 groepen staat heel wat tofs op het programma zoals een avonturenparcours, een springkasteel, slingerbak, doolhof en coole spelletjes. Op die manier kan je de groep een beetje leren kennen. De +12 groepen zullen kunnen genieten van een filmavond.”

“We respecteren de coronamaatregelen en spreiden daarom onze activiteiten. Voor iedere groep voorzien we een apart aankomstmoment. Om drukte te vermijden vragen we iedereen om een half uur vroeger aan te komen. We voorzien een verschillende in- en uitgang en op het einde van de startdag vragen we de leden om niet te lang te blijven plakken”, aldus Deunijnck.

De startdag vindt plaats aan het KSA-lokaal in Kastanjelaan 29 achter de Palaestra. Meer info via www.ksapetegem.be.