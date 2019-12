KSA-lokaal Deinze onbereikbaar door nieuwe afsluiting: “Hulpdiensten geraken er niet meer” Anthony Statius

02 december 2019

13u00 0 Deinze Het lokaal van KSA Deinze-Astene langs de Leie in Deinze is niet langer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. De stad Deinze plaatste een houten afsluiting tussen de parking aan de Sint-Martinuskerk en de toegangspoort van het KSA-terrein waardoor niemand het terrein nog met de wagen kan oprijden.

Met enige verwondering stelden de leiding en de leden van KSA Deinze-Astene vast dat er een ingrijpende verandering aan de toegang tot hun lokaal had plaatsgevonden. De doorgang vanaf de parking van Sint-Martinus naar het lokaal werd afgesneden door een nieuwe afsluiting. Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) kaart het probleem aan. “Met deze nieuwe afsluiting wordt het lokaal volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer en dit kan niet de bedoeling zijn. Ik nam contact op met het bouwfonds van de KSA en ook zij waren hier niet van op de hoogte.”

“De vraag voor een afsluiting kwam er wel van KSA Deinze-Astene, maar niet op die plaats”, verduidelijkt hoofdleider Arne Nieuwborg. “Aan de ene kant van de brug staat een rode slagboom zodat wij de ruimte onder de brug veilig kunnen gebruiken als speelterrein. Maar naast de slagboom was er nog ruimte om te passeren en onze vraag was om ook dat stukje af te sluiten. De stad heeft echter te hard haar best gedaan en heeft niet enkel een extra afsluiting naast de slagboom geplaatst maar men heeft ook aan het andere uiteinde van de brug een nieuwe afsluiting gezet, zodat er nu geen enkele wagen nog ons terrein kan bereiken. Ook de hulpdiensten geraken niet meer tot bij ons. We hopen dat dit snel aangepast wordt.”

“We zijn op de hoogte van het probleem en we zullen zo snel mogelijk een oplossing zoeken”, zegt schepen van mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).