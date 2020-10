KSA Ahoy Vinkt heeft eigen bier ‘t Zolderke Anthony Statius

05 oktober 2020

09u45 0 Deinze De jeugdbeweging KSA Ahoy Vinkt heeft haar eigen bier. Klinken kan vanaf nu met ‘t Zolderke, een blond bier dat haar naam ontleent aan het legendarische clublokaal.

Een jeugdbeweging met haar eigen gerstenat, waarom niet? In Vinkt drinken ze graag een biertje en nu hebben ze er één met hun naam op.

“Het voorstel kwam van de Gentse brouwerij BeerSelect”, zegt Senne Wancour van KSA Ahoy Vinkt”, en wij gingen hier met plezier op in. ‘t Zolderke is een blond bier met een alcoholpercentage van 6,8 procent. De brouwerij vroeg ons welke smaken de leden van de leiding graag dronken en op basis van onze voorkeuren hebben zij een uniek recept voorgesteld. Na een degustatie is het uiteindelijk een fruitig biertje met een frisse afdronk geworden. De naam komt van ons lokaal ‘t Zolderke in de Aarseleweg in Vinkt. Het biertje kost 3 euro en zal te verkrijgen zijn op al onze evenementen.”