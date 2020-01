Krijgt Gottem binnenkort een Tannekestraat? Anthony Statius

08 januari 2020

12u15 0 Deinze Krijgt de heks Tanneke Sconynx na een eigen gin ook een straatnaam in Gottem? Als het van oppositiepartij GroenRood afhangt wel. Schepen van cultuur Rutger De Reu (CD&V) is het idee voor een Tannekestraat niet ongenegen.

De voorbije jaren was er al heel wat te doen ronde de legende van Tanneke Sconynx, de heks van Gottem. Er bestaan al twee Tanneke-gins en de Tieltse auteur Joke De Meyer verwerkte haar verhaal in een roman. Nu is er het voorstel van GroenRood om een van de straten in Gottem te dopen tot Tannekestraat.

“Anna De Coninck, beter gekend als Tanneke Sconynx, werd vierhonderd jaar geleden ten onrechte beschuldigd van hekserij”, zegt Peter Parmentier van GroenRood. “Eerst werd Tanneke veroordeeld tijdens een schijnproces, daarna opgesloten in een kerker onder het belfort van Tielt, waar zij werd doodgemarteld. Er staat een standbeeld op de markt van Tielt, maar ook in haar geboortedorp Gottem zou er toch een herinnering aan Tanneke moeten zijn. Daarom dachten wij aan een Tannekestraat.”

Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) is wel te vinden voor het idee. “We gaan geen bestaande straatnaam wijzigen, maar zodra er een nieuwe verkaveling komt in Gottem kunnen we een Tannekestraat zeker in overweging nemen.”