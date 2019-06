Kop-staartbotsing in Deinze: bestuurster (44) en zoontje (10) lichtgewond Jeffrey Dujardin

13 juni 2019

In de Tweebruggenlaan in Deinze gebeurde woensdagmiddag rond 14.30 uur een kop-staartbotsing. Een 23-jarige bestuurder van een personenwagen kwam ter hoogte van de lichten aan de Stadionlaan in aanrijding met een voorligger die stond te wachten voor de rode lichten. In het stilstaande voertuig raakten de 44-jarige bestuurster en haar 10-jarig zoontje lichtgewond door de botsing.