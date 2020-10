Kongoplein deels afgesloten voor het verkeer Anthony Statius

05 oktober 2020

15u09 2 Deinze Het Kongoplein in Deinze wordt vanaf woensdag een maand lang deels afgesloten voor het verkeer. Er geldt een tijdelijke wegomlegging.

Van woensdag 7 oktober tot en met woensdag 4 november is het Kongoplein deels afgesloten voor het verkeer. Aannemer Rotsart legt een nieuw voet- en fietspad aan ter hoogte van de nieuwbouw met huisnummer 2-8.

Hierdoor kan het verkeer komende van de Krommebrug wel naar het Kongoplein rijden, maar niet omgekeerd. Er geldt een wegomlegging voor het gemotoriseerd verkeer via het Kongoplein, Peter Benoitlaan, Slachthuisstraat, Vaart Rechteroever en omgekeerd. Voor fietsers is er een wegomlegging via de Kattestraat en Vaart Rechteroever. Het verkeer op de rotonde kan wel nog naar de Stadionlaan, de Markt en de Peter Benoitlaan rijden.