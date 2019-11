Koen De Volder (50) van Blue Globe Sports lanceert eigen kledinglijn voor triatleten: “Enkel met creativiteit kan je overleven als kleine zelfstandige” Anthony Statius

07 november 2019

16u06 4 Deinze Koen De Volder van de sportwinkel Blue Globe Sports in Deinze lanceert zelfontworpen kledij voor triatleten, hardlopers en wielrenners. Met de namen Peaks, Trititan en Jolie probeert hij het hoofd boven water te houden in een zee van sportwinkelketens, dumpingprijzen van grote merken en internetverkoop. “Ik ben van nature een doorbijter. Ondanks mijn hevige reuma blijf ik gepassioneerd door triatlon en mijn ultieme doel is om er ooit zelf een volledig te voltooien”, zegt Koen.

Toen Koen De Volder in april 2015 zijn succesvol landmetersbedrijf verkocht om samen met zijn broer een zelfstandige sportwinkel te beginnen, wist hij welke risico’s dit zou inhouden. Grote sportwinkelketens en vooral internetverkoop maken het bijna onmogelijk om als kleine zelfstandige een renderende zaak overeind te houden, maar daar heeft Koen iets op gevonden: zijn eigen sportkledij.

Twee frustraties

“Het idee om zelf kledij voor triatleten te ontwerpen komt vanuit twee frustraties”, zegt Koen. “Enerzijds zijn er de producten van bestaande merken die niet op tijd worden geleverd en anderzijds zijn er de grote prijsslagen van de grote merken op het internet. Als retailer is het bijna onmogelijk geworden om nog winst te halen uit de verkoop van grote merken. Met eigen sportkledij heb je de levering en de prijzen zelf in de hand, dus ben ik een jaar geleden begonnen met het ontwerpen van mijn eigen kledinglijn. Gelukkig heb ik nog de grafische kennis van mijn ervaring als landmeter. Mijn eerste stuk was een badmuts en onmiddellijk daarna ben ik begonnen aan een triatlonwetsuit. Ondertussen maak ik joggingbroeken, reflecterende regenjassen, T-shirts, allerhande fietskledij en nog zoveel meer. Ik heb ondertussen drie merken gelanceerd, namelijk Peaks, Trititan en Jolie. Onder de eerste naam ontwerp ik uitsluitend teamwear, waarmee je kan zwemmen, fietsen én lopen. Trititan is mijn paradepaardje voor topkwaliteit en Jolie is een speels damesmerk. Alle producten werden uitgetest door professionele triatleten en het uitgebreide gamma is exclusief hier in Blue Globe Sports te koop.”

De voorbije jaren was mijn winkel bijna een grote paskamer voor het internet geworden Koen De Volder

“Als ondernemer moet je creatief uit de hoek komen om te kunnen overleven”, benadrukt Koen. “De voorbije jaren was mijn winkel bijna een grote paskamer voor het internet geworden. Veel mensen komen hier passen om dan later hun producten online te bestellen, soms voor maar enkele euro’s verschil. Het is soms schrijnend, maar we kunnen er niets aan doen. Deze eigen kledinglijn is een ultieme poging om hiervan te kunnen leven. Het is mijn passie voor triatlon die mij motiveert om verder te doen. Mijn Blue Globe Sports Endurance Team telt ondertussen al een honderdtal leden en ik geef training aan jonge triatleten in wording. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk te trainen, maar gezien mijn fysieke toestand is dit minder evident. Ik lijd aan een zware vorm van reuma en zes jaar geleden kon ik amper de trap op. Maar de trainingen in combinatie met de juiste medicatie helpt mij om in beweging te blijven. Ik heb al een aantal keer deelgenomen aan een halve triatlon en het is mijn ultieme droom om een volledige triatlon te voltooien. Ik ben al twee jaar aan het trainen en ik hoop dit in 2021 te kunnen doen. Net zoals met mijn winkel geef ik het niet op. Maar alleen als ik train of als ik training geef aan die jonge sporters, dan haal ik daar genoeg voldoening uit om verder te doen.”