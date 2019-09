Knip doet Koningin Astridstraat heropleven: pleintje maakt definitief einde aan sluipverkeer Anthony Statius

02 september 2019

18u51 0 Deinze Wat een simpele knip niet allemaal kan veranderen in een straat. Vraag het maar eens aan de bewoners van de Koningin Astridstraat in Deinze. Sinds het sluipverkeer in 2014 uit de straat werd geweerd, bruist de buurt van het leven. “Van een jaarlijks terugkerende speelstraat, over een kleurrijk infobord en petanquewedstrijden tussen jong en oud; dAstridstraat (sic) is gewoon niet meer te herkennen”, zegt Tjomme Therry van het buurtcomité. De knip werd definitief vervangen door een pleintje.

Wie al lang niet meer in de Koningin Astridlaan geweest is, zal verbaasd opkijken. Picknicktafels schieten er als paddenstoelen uit de grond en aan sommige deurposten en garagepoorten wapperen vlaggen met een grote A met daarop een kroontje afgebeeld. Nee, het gaat hier niet om Antwerpen, maar om dAstridstraat in Deinze. Sinds kort werden de bloembakken aan het kruispunt met de Driesstraat vervangen door een permanent pleintje. Een bevestiging van de nieuwe verkeerssituatie, die in 2014 eerst tijdelijk werd ingevoerd.

“Onze straat werd vroeger constant gebruikt als sluiproute om de drukke Gaversesteenweg (N35) te vermijden", zegt buurtbewoner Tjomme Therry. “Tijdens de werken aan de gewestweg was het hier de hel. Auto’s die de files wilden vermijden, scheurden door onze straat, en creëerden zo onveilige situaties voor spelende kinderen. Als ludieke actie hebben de buurtbewoners toen wegversmallingen met buggy’s aangebracht. We kaartten de situatie aan bij de stad Deinze en zij kwamen onmiddellijk met het idee om de straat te knippen en er een ‘leefstraat’ van te maken.”

“Ondertussen is deze ambitie meer dan waargemaakt”, vult Kristof Baertsoen aan. “We zijn begonnen met het inrichten van een speelstraat tijdens de zomervakantie en afgelopen weekend hebben we onze vijfde editie afgesloten met een buurtfeest op de kop van de Koningin Astridstraat. Daar staat sinds kort een picknicktafel en de petanquevelden worden zowel door jong als oud gebruikt. Ook halverwege de straat werd een parkeerplaats vervangen door een picknicktafel en een kleurrijk infobord, dat door alle buren kan gebruikt worden. Ter hoogte van de knip hebben we nu ook een speelpleintje.”

“Al deze ontmoetingsplaatsen zorgen voor een nieuwe dynamiek in de buurt", zegt Tjomme. “Terwijl men vroeger amper zijn naaste buren kende, is er nu veel meer communicatie. Ik kom niet meer buiten zonder een 'klapke’ te doen en sommige buren, zoals Kristof, zijn ondertussen beste vrienden geworden. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd zoals een halloweentocht, een supportersevenement tijdens het EK of WK voetbal, een nieuwjaarsreceptie en af en toe een receptie op vrijdagavond. We mogen gerust zeggen dat de knip deze straat veel toffer en aangenamer heeft gemaakt”, besluit Tjomme.