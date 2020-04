KMSK Deinze veilt kampioenenshirts voor zorgverleners Anthony Statius

06 april 2020

17u29 3 Deinze De coronacrisis laat ook voetbalclub KMSK Deinze niet onberoerd. De kampioenen in de reeks Eerste Amateur wil de zorgverleners in het AZ Sint-Vincentius en het triagecentrum in sportcomplex Palaestra een hart onder de riem steken door voetbalshirts te De coronacrisis laat ook voetbalclub KMSK Deinze niet onberoerd. De kampioenen in de reeks Eerste Amateur wil de zorgverleners in het AZ Sint-Vincentius en het triagecentrum in sportcomplex Palaestra een hart onder de riem steken door voetbalshirts te veilen

“Vorige week werd SK Deinze als kampioen uitgeroepen in de reeks Eerste Amateur en achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding voor 1B”, zegt communicatieverantwoordelijke Peter De Maertelaere. “Maar de gedachten van de voorzitter, bestuur, spelers en technische staf gaan nu ook uit naar de vele mensen die zich dagdagelijks inzetten voor de zorg van de coronapatiënten in onze stad.”

“SK Deinze wil zijn steentje bijdragen door het triagecentrum en het AZ Sint-Vincentius te steunen. Elke financiële hulp kunnen ze momenteel goed gebruiken, vooral voor de aankoop van mondmaskers en beschermingspakken. Clubdokter Pierre De Witte is nauw betrokken bij het triagecentrum in Palaestra en ook hoofdtrainer David Gevaert is er regelmatig als vrijwilliger aan het werk. De zorgsector kan in deze moeilijke tijden alle steun goed gebruiken. Daarom werd beslist om de spelersshirts te veilen via tweedehands.be. Dit betekent dat twee sets of 50 truitjes worden verkocht. De instelprijs per truitje bedraagt 50 euro. We rekenen op alle supporters en sympathisanten om dit initiatief te steunen. Iedereen kan mee bieden want de opbrengst gaat integraal naar de twee doelen. Biedenkan tot 30 april via www.kmskdeinze.be.”