KMSK Deinze steunt vzw STISA, die speelgoed aan zieke kindjes schenkt Anthony Statius

17 augustus 2019

15u45 0 Deinze Voetbalclub KMSK Deinze toont zich meer en meer als een warme, familiale club. Na de samenwerking met GO!Erasmusatheneum Deinze, Upendi, Savafoot en Club Brugge gaan de oranjehemden nu in zee met de Zottegemse vzw STISA, die al jaren speelgoed aan zieke kindjes schenkt.

“Onze hoofdcoach David Gevaert was al een tijdje op zoek naar een sociaal project om met de spelerskern te steunen, en we waren dan ook heel blij dat we rond de tafel konden zitten met de mensen van STISA”, zegt Frederik Platteeuw. “Wij willen met SK Deinze tonen dat we effectief steun kunnen bieden aan de kinderen die in een zorginstelling dienen te verblijven. Welke acties we exact gaan doen, moeten we nog concreet bespreken.”

“Met STISA mochten we de afgelopen jaren heel wat nieuw speelgoed schenken aan ernstig zieke kinderen in Vlaanderen en Brussel”, zegt Stijn De Bruyker van STISA. “Voor onze vzw is het een mooie kans om voetbalclubs te helpen bij de verdere uitbouw van hun communitywerking en we zijn dan ook erg blij dat KMSK Deinze wil meewerken in deze regio. Eerder sloten wij ook soortgelijke overeenkomst met Union Saint Gilles in Brussel en binnenkort komt er nog een West-Vlaamse club bij. STISA zal KMSK Deinze ondersteunen bij het bezoek in hun regionaal ziekenhuis en wij nodigen een delegatie van Deinze uit op onze jaarlijkse actiedag in december in de kinderkankerafdeling van het UZ Antwerpen.”

De nieuwe samenwerking zal in de kijker gezet worden tijdens het jaarlijks eetfestijn ten voordele van de jeugd op zondag 8 september.

Meer info via www.kmskdeinzejeugd.be/inhoud/eetfestijn-tvv-jeugdacademie en frederik@kmskdeinze.be.