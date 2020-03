KMSK Deinze is kampioen, feestje volgt later Anthony Statius

27 maart 2020

18u55 0 Deinze KMSK Deinze is kampioen in de reeks Eerste Amateur. Door het coronavirus werd de competitie stopgezet en aangezien de oranjehemden op voorsprong stonden, haalden zij de titel binnen. De kampioenenviering, die zal voor later zijn.

Voetbal Vlaanderen heeft een dikke streep getrokken onder het amateurvoetbal in ons land. De competitie 2019-2020 wordt omwille van de coronacrisis definitief stopgezet. Kampioenen, promovendi en degradanten zullen worden bepaald op basis van de huidige rangschikking. In de reeks Eerste Amateur wordt Deinze uitgeroepen tot kampioen en indien de Oost-Vlamingen een licentie krijgen voor 1B stoten ze door naar het profvoetbal.

“We bereiden ons voor op de promotie naar eerste klasse B”, zegt voorzitter Denijs Van de Weghe. “Het managementteam werd ondertussen versterkt en nu we kampioen zijn, valt er wel al wat stress weg. Maar veel hangt af van de bouwvergunning voor ons nieuwe stadion. Het openbaar onderzoek loopt nog tot volgende week en dan weten we meer. Deze bouwvergunning is noodzakelijk want indien we naar 1B promoveren, dan moeten we tegen het einde van 2021 over een stadion met extra zitplaatsen beschikken om te voldoen aan de voorschriften van de licentiecommissie.”

Een feestje om de kampioenentitel te vieren zit er voorlopig niet in, maar de supportersvlaggen wapperden vrijdagmiddag al aan het stadhuis en aan heel wat ramen van supporters. “Zodra we terug mogen buitenkomen, zullen we dit zeker vieren”, zegt de voorzitter.