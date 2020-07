KMSK Deinze heeft met Olivier Van de Vijver nu ook een commercieel directeur Anthony Statius

10 juli 2020

12u31 0 Deinze Voetbalclub KMSK Deinze heeft een commercieel directeur aangesteld. Olivier Van de Vijver, ook gekend als zaakvoerder van het reiskantoor Travel Lounge by Xperience in Astene, komt het team versterken.

De entourage van kersverse profclub KMSK Deinze blijft verder groeien. Voorzitter en CEO Denijs Van De Weghe haalde als Kenny Victoor als COO, Peter De Maertelaere als communicatiemanager en Frederik Platteeuw als jeugddirecteur aan boord en nu komt Olivier Van De Vijver de rangen versterken als commercieel directeur. “Er wordt met man en macht gewerkt om klaar te staan tegen de start van de competitie op 23 augustus”, zegt Denijs Van De Weghe.

Olivier Van De Vijver is bekend als zaakvoerder van het reiskantoor Travel Lounge by Xperience en de vergaderruimte Meat Pack in Astene. “Ik ben me bewust van deze zware taak want de overgang naar 1B draagt enorme financiële gevolgen met zich mee,” zegt de nieuwe commercieel directeur. “Het is een nieuwe en vooral extra uitdaging, want ik blijf ondertussen mijn eigen zaak in Astene runnen.”