KMSK Deinze heeft eigen mondmaskers met de clubkleuren Anthony Statius

08 juni 2020

07u54 0 Deinze Supporters van KMSK Deinze kunnen nu hun clubkleuren dragen in de vorm van een mondmasker. De maskers zijn te verkrijgen in het stadion.

Ook voetbalclub KMSK Deinze liet gepersonaliseerde stoffen mondmaskers maken. “De mondmaskers hebben de mooie kleuren van de club, namelijk zwart met een oranje touch van het logo”, zegt communicatieverantwoordelijke Peter De Maertelaere. “Ze zijn niet alleen trendy, ze zorgen ook voor de veiligheid, want het coronavirus is nog lang niet weg.

De mondmaskers zijn in de maten small, medium en large verkrijgbaar en ze zijn te koop voor 8 euro per stuk in het secretariaat van KMSK Deinze op de Stadionlaan 5 en dit op woensdag en vrijdag van 15 tot 18 uur.