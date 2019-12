Klinken bij -5 graden Celsius, in deze unieke ijsbar kan het Tweede editie Ice’Kimo zet meer in op beleving en lekker eten Anthony Statius

05 december 2019

13u14 0 Deinze Het winterevenement Ice’Kimo is terug. Voor de tweede editie verhuizen Robin Vercaemer (22) en zijn team naar de garage GDC Auto powered by Janson langs de gewestweg (N43) in Astene. De unieke icebar van Sculpture World, waarbij je kan genieten van drankjes in een betoverende setting bij -5 graden Celsius, oogt nog een pak spectaculairder. “We zetten nog meer in op beleving en dit jaar kan je iedere dag lekker eten”, zegt Robin.

Vorig jaar pakten Robin Vercaemer en Wout Vermaercke, twee laatstejaarsstudenten event- en projectmanagement, uit met Ice’Kimo, een tien dagen durend winters evenement in Opel-garage Dhont langs de Gentsesteenweg (N43) in Deinze. Hun afstudeerproject viel in de smaak en dit jaar zet Robin het project verder met zijn eigen evenementenbedrijf RV Events consultancy and support. Als locatie werd dit jaar gekozen voor een andere autogarage langs de N43, namelijk GDC Auto powered by Janson, recht tegenover De Dierenvriend. De jonge Machelenaar krijgt de hulp van Christophe Weymiens van Wombat AV Solutions en Jurgen Debaets van Sculpture World, die opnieuw voor dé blikvanger zorgt.

Meer dan een bar

“De mobiele icebar is terug, maar deze keer is het meer dan een bar”, zegt Robin. “Wanneer je de ruimte binnenstapt, waan je jezelf in een andere wereld. Bijna alles wat je ziet is van ijs gemaakt en dankzij speciale verlichting komt dit nog mooier tot zijn recht. Wie de bar wil bezoeken, betaalt 10 euro en hierbij krijg je twee drankjes. We raden bezoekers aan om zich warm te kleden, want het is er -19 graden Celsius, ijskoud dus.”

De garage is een glazen box en dus kunnen de gasten kijken hoe Surplus Catering het eten bereidt, terwijl ze gezellig warm binnen genieten van een drankje Robin Vercaemer

“In vergelijking met vorig jaar zetten we nog veel meer in op beleving”, vervolgt Robin. “Zo pakken we uit met een uitgebreid culinair concept. Iedere dag kan je hier terecht voor een foodsharing, waarbij je vijf lekkere gerechten zoals ribben, mosselen of kabeljauwhaasje geserveerd krijgt en daarnaast kan je ook kiezen voor een van de vijf dagschotels. Op vrijdag -en zaterdagavond kan je daarnaast ook kiezen voor een menu. Alle gerechten worden buiten klaargemaakt op speciale grillplaten van Ofyr. De garage is een glazen box en dus kunnen de gasten kijken hoe Surplus Catering het eten bereidt, terwijl ze gezellig warm binnen genieten van een drankje. Op zondag is er de workshop Kids On Ice, waarbij kinderen ijsbeelden leren maken.”

Ice’Kimo is van vrijdag 6 december tot en met zondag 15 december iedere avond open vanaf 17 uur. De keuken sluit om 23 uur en de deuren sluiten om 1 uur. Meer info over het programma via de Facebookpagina ‘Ice’Kimo Winter-ijs Bar’ en www.icekimo.be. Reserveren kan via reservaties@icekimo.be.