Kleuters DRIESSPRONG starten schooljaar met extra klasje én nieuwe speelhoek Anthony Statius

02 september 2020

Basisschool DRIESsprong in Petegem (Deinze) heeft er een kleuterklas bij. Tijdens de vakantieperiode heeft men niet stilgezeten op basisschool DRIESsprong. Directeur Gerrit Depaepe werkte samen met de leerkrachten aan drie nieuwe projecten. "We starten het nieuwe schooljaar met 7 in plaats van 6 kleuterklassen", zegt Gerrit. "Hiervoor werd een bestaand lokaal uitgebreid en helemaal vernieuwd. Een extra troef voor de kleuters is de toegang tot de schooltuin. Verder timmerden we ook aan een nieuw groot buitenpodium op de speelplaats van de lagere school en tenslotte werd op de speelplaats van de wijkschool in de Kortrijksesteenweg een nieuwe speelhoek gecreëerd." (ASD)