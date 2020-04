Klanten De Schipperin krijgen cadeautje in ruil voor leuke herinnering Anthony Statius

02 april 2020

14u00 6 Deinze De klanten van restaurant/tearoom De Schipperin in Deinze maken tijdens de coronacrisis kans op een cadeautje. Zaakvoerster Kimberley Blancke deelt bloemen uit aan de klanten die de leukste foto of herinnering delen.

“Mijn medewerkers en ik missen onze klanten enorm en daarom hebben we een ‘blijf-in-je-kot’-actie bedacht”, zegt Kimberley. “We willen hen een hart onder de riem steken met een kleine attentie. Wie een leuke foto of herinnering heeft, kan deze delen op onze Facebookpagina of sturen naar kimberley.blancke2@telenet.be. De honderd leukste inzendingen krijgen een bloemetje. Deze actie vervangt onze paasactie. Normaal gezien schenken we elk jaar een paar paashazen weg, maar ik vond een bloemetje meer passen in deze tijden. We hebben alvast meer dan 100 inzendingen gekregen.”

“De actie is ondertussen gestart en ze loopt nog tot en met vrijdag 10 april. De vergeet-mij-nietjes en viooltjes komen van Tuincentrum De Korenbloem in Nevele en deze worden vanaf zaterdag 11 april aan huis geleverd door fietskoerier ViaVelo”, aldus Kimberley.