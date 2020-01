Kirah (11) rijdt als 400.000ste fietser over F7 Anthony Statius

17 januari 2020

12u20 0 Deinze Kirah Vandenborre (11) uit Deinze is met haar fiets in de prijzen gevallen. Op dinsdag 31 december reed zij als 400.000ste fietser over de fietssnelweg F7 aan het station en hiervoor werd ze beloond door het stadsbestuur.

Sinds juni 2018 staat een fietstelpaal naast de fietssnelweg F7 aan de stationsparking van Deinze. Hiermee wil de provincie Oost-Vlaanderen weten hoeveel fietsers er dagelijks passeren op het traject Gent-Kortrijk. Op dinsdag 31 december kondigde de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) aan dat de fietser die de teller op 400.000 zet, een beloning mocht verwachten. De gelukkige winnaar is Kirah Vandenborre, een elfjarig meisje uit Deinze.

“Toen ik het bericht op Facebook zag passeren, zijn mijn mama en ik onmiddellijk naar het station gefietst”, zegt Kirah. “We hebben zelfs onze gourmetschotel, die klaarstond om oudejaarsavond te vieren, even gelaten voor wat het was. We waren net op tijd om de teller op 400.000 te zetten. Mijn mama en ik nemen vaak de fiets om ons in Deinze te verplaatsen.”

Kirah en haar mama Céline werden donderdag uitgenodigd op het stadhuis en Kirah kreeg uit handen van burgemeester Jan Vermeulen een getuigschrift, een waardebon en een Monopolyspel van Deinze.