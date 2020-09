Kinderopvang De Brieltuin krijgt visueel vorm Anthony Statius

22 september 2020

13u32 0 Deinze De stad Deinze heeft een ontwerp klaar voor de toekomstige kinderopvang De Brieltuin. Het gebouw werd ontworpen door BoDe Architecten uit Deinze en de bouwwerken starten volgend jaar.

In 2021 komt er een nieuwe naschoolse kinderopvang in de Oostkouterwijk, ter hoogte van sportcomplex Palaestra in deelgemeente Petegem. Jarenlang werden de kinderen opgevangen in blauwe containerklassen. Deze worden in oktober verwijderd en later vervangen door een duurzame en volwaardige nieuwbouw op dezelfde locatie.

De stad Deinze heeft BoDe Architecten aangesteld voor het ontwerp en hier zijn nu de eerste beelden van bekendgemaakt. “Er werd een sober, open en licht ontwerp uitgewerkt”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het gebouw zal een referentiepunt voor de buurt zijn met een tijdloze en aantrekkelijke architectuur en een warme, uitnodigende uitstraling. In de nieuwbouw kunnen tot 84 kinderen in drie leefgroepen opgevangen worden. Er komt ook een ruime buitenspeelplaats. Voor de opening van de nieuwe kinderopvang mikken we op de zomer van 2022.”