Kinderopvang Brieltuin Petegem verhuist tijdelijk naar de scholen om plaats te maken voor een nieuwbouw Anthony Statius

22 augustus 2020

14u39 0 Deinze De naschoolse opvang voor de kinderen van de Brieltuin in Petegem verhuist vanaf 1 september tijdelijk naar de basisscholen Erasmus en Sint-Hendrik. Ondertussen worden de containers aan sportcomplex Palaestra vervangen door een nieuwbouw.

In 2021 komt er een nieuwe naschoolse kinderopvang in de Oostkouterwijk, ter hoogte van sportcomplex Palaestra. Momenteel worden er vijftig kinderen opgevangen in containers en deze worden in oktober verwijderd en later vervangen door een duurzame en volwaardige nieuwbouw op dezelfde locatie.

Ruime buitenspeelplaats

“Architecten Boulez & Degrande staan in voor het ontwerp, dat sober, open en licht werd uitgewerkt”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het gebouw zal een referentiepunt voor de buurt zijn met een tijdloze en aantrekkelijke architectuur met een warme, uitnodigende uitstraling. In de nieuwbouw kunnen tot 84 kinderen in drie leefgroepen opgevangen worden. Er komt ook een ruime buitenspeelplaats. Het project past binnen het geheel van de ontwikkeling van de Oostkouterwijk.”

Zomer 2022

De tijdelijke containers worden nu ontruimd en om de vijftig kinderen tijdelijk op te vangen, werd er een alternatief gevonden. “De kinderen uit de basisscholen Erasmus en Sint-Hendrik Petegem kunnen vanaf 1 september terecht in hun eigen school voor opvang via de stedelijke dienst de Duizendpoot,” zegt schepen van Onderwijs en Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V). “Belangrijk om mee te geven in het kader van het voorrangsbeleid is dat de vaste gebruikers van de kinderopvang dit ook blijven. Voor de opening van de nieuwe kinderopvang mikken we op de zomer van 2022.”