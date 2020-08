Kinderopvang Brieltuin Petegem moet volgens GroenRood ook tijdens werken op dezelfde site blijven Anthony Statius

31 augustus 2020

12u27 0 Deinze De buitenschoolse opvang van Brieltuin Petegem mag volgens oppositiepartij GroenRood niet tijdelijk naar de basisscholen Erasmus en Sint-Hendrik verhuizen. De huidige containers worden vervangen De buitenschoolse opvang van Brieltuin Petegem mag volgens oppositiepartij GroenRood niet tijdelijk naar de basisscholen Erasmus en Sint-Hendrik verhuizen. De huidige containers worden vervangen door een nieuwbouw , maar volgens een gemeenteraadsbeslissing moet de kinderopvang ook tijdens de werken op dezelfde locatie gegarandeerd zijn. “De schoolkinderen blijven in de kou staan”, zegt Eva Martens (GroenRood).

De komende twee schooljaren kunnen de kinderen van basisschool Erasmus en Sint-Hendrik niet meer terecht in de containers aan sportcomplex Palaestra. Er wordt op de site een nieuwbouw gezet en hierdoor moeten de containers eerst verwijderd worden. Volgens oppositiepartij GroenRood gaat dit echter in tegen een eerder genomen gemeenteraadsbeslissing.

“Op 28 mei werd het projectdossier voor een nieuwbouw in de gemeenteraad goedgekeurd”, zegt raadslid Eva Martens. “In de projectdefinitie staat duidelijk aangegeven dat de buitenschoolse kinderopvang in het modulair gebouw op de site moet kunnen blijven werken. Dit betekent onder andere dat het tijdelijke gebouw pas afgebroken kan worden na ingebruikname van de nieuwbouw. Hier moet bij het ontwerp rekening mee gehouden worden. Ouders krijgen nu te lezen dat de nieuwbouw op exact dezelfde plaats komt en dat de containers dus niet meer kunnen gebruikt worden. Dit kan en mag niet. Wij opteren om de containers te verplaatsen naar een andere plek op de site, want nu staan de ouders voor een voldongen feit.”

Huiswerkbegeleiding

Volgens schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) blijven de kinderen niet in de kou staan. “De projectdefinitie waarin bepaald werd dat de opvang op de site bleef, werd herzien door de architect. Volgens de architect is de huidige locatie de beste voor de nieuwbouw. We moesten snel schakelen aangezien de containers al op 8 oktober verdwijnen. Elk kind zal blijvend opvang krijgen op een van de twee nabijgelegen scholen en dit tot 18 uur. Kinderen die opvang nodig hebben tot 19 uur zullen met de bus naar Brieltuin Centrum gebracht worden. Op woensdagnamiddag worden ze naar sportcomplex Palaestra gebracht en er zal ook huiswerkbegeleiding zijn. Ik betreur de gang van zaken en wil hier geen politiek spelletje van maken.”