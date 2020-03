Kinderopvang blijft geopend tijdens coronacrisis Anthony Statius

13 maart 2020

15u24 15 Deinze Het stadsbestuur van Deinze heeft beslist om de openingsuren van de binnen- en buitenschoolse kinderopvang niet te wijzigen.

Naar aanleiding van het COVID-19 virus besliste het stadsbestuur om de huidige openingsuren van de binnen- en buitenschoolse kinderopvang te handhaven. Concreet betekent dit voor de opvang op school dat de huidige regeling van kracht blijft met uitzondering van basisschool Erasmus die een eigen uurregeling heeft.

Voor de buitenschoolse opvang betekent dit in Nevele dat de huidige uurregeling gehandhaafd blijft behalve in kinderopvang Bolleboos en Kapoentje, die zullen samenwerken in Bolleboos in de Cyriel Buyssestraat 19 en kinderopvang Kadeeke en Beertje, die zullen samenwerken in Kadeeke in de Vosselarestraat 20. In Deinze vindt de opvang plaats zoals gewoonlijk, behalve voor leerlingen die met de bus naar de Brieltuin komen. Omdat er geen schoolbus rijdt, stopt voor die leerlingen de opvang om 18 uur op school.

Info: www.deinze.be/corona en www.deinze.be/kinderopvang.