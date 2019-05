Kinderbegeleiders gezocht voor groeps- en gezinsopvang Anthony Statius

24 mei 2019

12u47 4

De dienst kinderbegeleiders van de stad Deinze is op zoek naar kinderbegeleiders voor groepsopvang en gezinsopvang op locatie.

De dienst kinderbegeleiders zoekt collega’s die halftijds kunnen werken in groepsopvang De Speelboom in Vinkt, voltijds in groepsopvang Robbedoes in Deinze en voltijds in gezinsopvang op locatie aan de site WZC Sint-Vincentius in Deinze. Meer info via dienstkinderbegeleiders@deinze.be of 09/381.96.90 of www.deinze.be/onthaalouder-worden.