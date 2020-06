Kinderbegeleider gezocht voor nieuwe opvanglocatie in Gottem Anthony Statius

23 juni 2020

13u41 0 Deinze De stad Deinze is op zoek naar een kinderbegeleider voor een nieuwe kinderopvanglocatie in deelgemeente Gottem.

In de Ardense Jagersstraat, vlak naast basisschool De Kerselaar in Gottem, komt een nieuwe locatie voor kinderopvang. Het gebouw wordt ter beschikking gesteld door het stadsbestuur van Deinze. De werken zijn volop aan de gang om er een leuke, aangename plek van te maken. Men verwacht te kunnen starten vanaf oktober.

De dienst kinderbegeleiders is nog op zoek naar een voltijdse kinderbegeleider voor gezinsopvang. De toekomstige kinderbegeleider zal alleen werken en maximaal acht kinderen opvangen.

Meer informatie via www.deinze.be/dienstkinderbegeleiders. Geïnteresseerden kunnen op donderdag 2 juli terecht op een infomoment dat om 18 uur plaatsvindt in Huis van het Kind. Inschrijven kan tot en met 29 juni via dienstkinderbegeleiders@deinze.be.