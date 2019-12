Kimberly opent haar- en nagelsalon in omgebouwde garage Anthony Statius

18 december 2019

09u12 23 Deinze Kimberly Allan (28) heeft haar garage in de Eggestraat in Deinze omgebouwd tot het haar- en nagelsalon Head’s Up. “Hier kom je met opgeheven hoofd naar buiten”, zegt Kimberly.

Zoals vele kapsters in Deinze volgde Kimberly haar opleiding aan de Leiepoort, campus Sint-Theresia. Dit werd nog aangevuld met opleidingen tot schoonheidsspecialiste en nagelstyliste. De voorbije jaren werkte ze in enkele kapsalons in de regio, maar zondag opende ze haar eigen salon.

“Ik wil mijn eigen accenten kunnen leggen”, zegt Kimberly. “Iedere kapper heeft een eigen techniek, maar ook een eigen manier van omgaan met de klanten. Hier voelen mensen zich snel thuis. Zowel heren, dames als kinderen zijn welkom. Mijn specialisatie? Volledige ‘haar-make-overs’. De naam Head’s Up verwijst naar mijn klanten, die hier met opgeheven hoofd buitenkomen.”

Meer info via de Instagrampagina en de Facebookpagina van Heads Up (@HeadsUpDeinze).